Acordo de US$ 300 bilhões alcançado na COP29 suscita forte decepção entre ambientalistas e países emergentes

A 29?ª Conferência do Clima da ONU se encerrou no sábado (23) em Baku, no Azerbaijão, sob forte decepção dos países emergentes e ambientalistas. O texto final do evento prevê medidas para lutar contra as mudanças climáticas e apoiar as nações pobres a realizar a transição energética. No entanto, o valor para financiar as ações, US$ 300 bilhões, é considerado insuficiente e decepcionante.

Com informações de Jeanne Richard, enviada especial da RFI a Baku, e agências

Após duas semanas de negociações turbulentas, e com mais de um dia de atraso, a COP29 foi encerrada com a resignação dos países mais pobres e vulneráveis, obrigados a aceitar um valor muito aquém do US$ 1 trilhão anual exigido até 2035. O engajamento financeiro das nações ricas foi superior à proposta recusada de US$ 250 milhões na sexta-feira (22), mas suscitou forte frustração em Baku.