Cerca de 60% dos feminicídios no mundo são cometidos por parceiros ou familiares, diz ONU

Pelo menos 85.000 mulheres adultas e jovens foram assassinadas de forma intencional no mundo em 2023, segundo dados publicados pela ONU nesta segunda-feira (25), Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Segundo as Nações Unidas, "um nível alarmante" de mortes poderia ter sido "evitado".

"O lar continua sendo o lugar mais perigoso para as mulheres, 60% delas foram vítimas de seus cônjuges ou outros membros da família", afirma o texto do relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e da ONU Mulheres.

Esses números representam 140 mortes por dia ou uma a cada 10 minutos. O fenômeno "atravessa fronteiras e afeta todas as classes sociais e faixas etárias", com o Caribe, a América Central e a África como as regiões mais afetadas, à frente da Ásia.