Jornalista de TV francesa recebe ordem de prisão na Rússia por reportagem em Kursk

Em nota, a France24 condenou "veementemente essa decisão, que tem como alvo uma jornalista no exercício de sua profissão" sob a acusação de ter "cruzado ilegalmente a fronteira com a Federação Russa" durante uma reportagem na zona ocupada de Kursk, em setembro passado, seguindo as forças ucranianas.

A France24 ressalta que este tipo de reportagem em campo está "protegida pelos direitos concedidos aos jornalistas pela Convenção de Genebra e pelo direito internacional".

A jornalista franco-britânica teve acesso às áreas controladas pela Ucrânia na região de Kursk durante uma reportagem "a bordo" com as forças de Kiev, que foi transmitida no final de setembro pela France 24. Ela visitou dois vilarejos para ver os danos causados pelos combates e conhecer civis russos.

Outros jornalistas ameaçados

Essa não é a primeira vez que Moscou tenta intimidar a mídia ocidental. A Rússia já instaurou processos criminais contra outros jornalistas que fizeram reportagens sobre Kursk, onde as tropas ucranianas cruzaram a fronteira em 6 de agosto e tomaram parte do território russo.