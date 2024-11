'Ainda Estou Aqui': pré-estreia do filme do diretor brasileiro Walter Salles lota cinema em Paris

A sessão única de pré-estreia aberta ao público na França do filme 'Ainda Estou Aqui', do diretor Walter Salles, lotou a sala de 400 lugares do cinema L'Arlequin no sexto distrito da capital na noite desta quinta-feira (28). O filme já superou a marca de 2 milhões de espectadores nos cinemas do Brasil em sua quarta semana em cartaz, e a estreia oficial nos cinemas franceses está marcada para janeiro de 2025.

Luiza Ramos da RFI em Paris

As vendas da sessão única legendada em francês para 400 espectadores e convidados se esgotaram rapidamente. Porém, mesmo com o sucesso do filme no Brasil, que já superou a marca de 2 milhões de espectadores nos cinemas em sua quarta semana em cartaz, segundo O Globo, o diretor segue modesto quanto a uma possível indicação para o Oscar.