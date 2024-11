Brasil e França unem conhecimentos científicos em parceria inédita para tratamento de câncer

Um dos pesquisadores do estudo clínico com células CAR-T, Diego Clé, especialista em hematologia do Núcleo de Terapia Avançada da USP (Nutera), apresentou resultados positivos dos tratamentos com pacientes com câncer realizados no Brasil. Já o pró-reitor de graduação da USP, Rodrigo Calado, detalhou à RFI a pesquisa feita pela unidade de Ribeirão Preto e que interessou a França.

"Nós desenvolvemos algumas terapias usando as células CAR-T, que foi a pioneira no Brasil para tratamento de leucemia e linfomas. E aqui no Instituto Curie, eles desenvolvem uma terapia para outro tipo de linfoma. Surgiu essa oportunidade de nós combinarmos esforços em uma colaboração, em um projeto único de pesquisa científica para tratar pacientes com esse tipo de ferramenta terapêutica", descreve o especialista.

Intercâmbio de conhecimentos

"Essa é uma ferramenta que foi desenvolvida inicialmente aqui no laboratório de Paris e que nós vamos complementar com as habilidades e a expertises que nós temos na produção de células na USP em Ribeirão", explica Calado.

A delegação brasileira em Paris pôde visitar as instalações provisórias do setor de pesquisas celulares do Instituto Curie (CellAction), cuja tecnologia e equipamentos avançados de análises específicas podem complementar o que o Brasil já apresenta de avanços e de sucesso em tratamentos preliminares realizados em São Paulo.