Celebração de 40 anos do MST na França tem agenda de debates e oposição ao acordo EU-Mercosul

A celebração dos 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na França tem sido marcada por uma agenda intensa de debates e visitas em diversas regiões do país de uma delegação do movimento vinda especial do Brasil. Entre as representantes presentes está Nallyja Fernanda, integrante do Coletivo Nacional de Juventude e do Coletivo Nacional de Cultura do MST. Neste sábado (30), o Comitê dos Amigos na França homenageará a trajetória do movimento em um evento especial em Paris.

O evento de sábado marca não apenas os 40 anos do MST, mas também um reconhecimento pela longa parceria com o Comitê dos Amigos na França. "Essa é uma celebração de nossas conquistas e um compromisso com o futuro, reforçando a solidariedade internacional como instrumento de transformação social", diz Nallyja Fernanda.

A relação entre o MST e o Comitê dos Amigos na França remonta ao massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996. "A solidariedade nasceu em um contexto de repressão gigantesca, quando pessoas ao redor do mundo se sensibilizaram e quiseram apoiar o movimento. Desde então, essa relação se fortaleceu como um intercâmbio político e cultural", explicou Nallyja, que está na França acompanhada de Meriely Oliveira, líder do coletivo "Plano Nacional Plantar Arvores e Produzir Alimentos Saudáveis" no Estado da Bahia.