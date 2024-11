Defensor do acordo Mercosul-UE, ex-premiê português António Costa assume o Conselho Europeu

Os próximos Conselhos Europeus sob o seu comando já terão temas espinhosos pela frente: a volta de Donald Trump à Casa Branca, nos Estados Unidos, as recentes eleições sob influência russa na Romênia e na Geórgia, e o futuro da guerra na Ucrânia, além do próprio acordo comercial com o Mercosul. Van der Leyen busca acelerar a aprovação do tratado, mas a França mantém oposição ferrenha ao texto, por temer a entrada de produtos agropecuários mais competitivos no bloco europeu.

Quando estava no poder em Portugal, Costa declarou que seu país era "o melhor advogado do acordo entre o Mercosul e a União Europeia". No ano passado, ao receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Lisboa, ele disse que "se empenharia" para que o tratado fosse ratificado.

À frente do Conselho Europeu, sua função será mediar posições conflitantes entre os países sobre as mais diversas temáticas, em busca de consensos. "Ele vê o seu papel como de construtor de união entre os líderes", explicam as pessoas ao seu redor. "Ele quer ser menos um showman e mais um facilitador", garante um diplomata europeu.

Presidente da delegação parlamentar para o Brasil defende acordo

No Legislativo do bloco, também é um português que preside a delegação do Parlamento Europeu para as relações com o Brasil. O eurodeputado do Partido Social Democrata Hélder Sousa Silva tem atuado para promover o acordo entre o bloco e o Mercosul.

"Nós temos neste momento uma grande oportunidade: com o fechamento de fronteiras e o presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, a dizer que vai impor maiores restrições e taxas alfandegárias a produtos da União Europeia, temos que encontrar novos parceiros. Esses novos parceiros, entre outras localizações geográficas do mundo, estão claramente na área do Mercosul", argumentou Sousa Silva, em entrevista à redação lusófona da RFI. "Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai são um potencial em termos econômicos que não podemos ignorar. E, por isso, este é o caminho", frisou.