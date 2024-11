Imprensa francesa critica visita de Macron à Catedral Notre-Dame antes de reabertura oficial

Após cinco anos de reformas, como havia prometido, o presidente francês, Emmanuel Macron, visitou na manhã desta sexta-feira (29) as obras de restauração da Catedral Notre-Dame de Paris, parcialmente devastada por um incêndio ocorrido em 15 de abril de 2019. O jornal Libération critica o que chamou de "encenação" do chefe de Estado, faltando uma semana para a reinauguração oficial da igreja.

A edição impressa do Libération chegou às bancas com uma imagem de capa irônica. Em uma montagem fotográfica, Macron aparece vestido de santo, com uma auréola na cabeça, sob a manchete: "Sozinho no palco".

O veículo afirma que o presidente francês quis atrair os holofotes para si mesmo, num momento em que é visado por pedidos de demissão do cargo e perdeu prestígio no país e no exterior. "Ele vê na reabertura da catedral, no início de dezembro, uma oportunidade para dourar a sua imagem e se gabar do sucesso da sua aposta" de reconstruir a igreja em cinco anos.