Legalização do direito de morrer para pacientes terminais divide Parlamento no Reino Unido

O projeto de lei impõe uma série de critérios rigorosos: o paciente deve ter mais de 18 anos e menos de seis meses de expectativa de vida, estar consciente de sua escolha, sem ter sido coagido a tomar a decisão, expressar seu desejo de morrer por escrito em documento assinado por duas testemunhas. Além disso, também precisa da opinião clínica de dois médicos a favor da sua decisão, que deve ter o acordo e a autorização de um juiz.

Neste caso, o fim de vida é assistido pelo sistema único de saúde britânico, mas os medicamentos letais controlados são administrados pelo próprio paciente quando ele bem entender.

O direto de morrer assistido é diferente da eutanásia, que é um ato deliberado de colocar fim a vida de uma pessoa, com ou sem seu consentimento, por exemplo, no caso de pacientes em coma.

Opinião pública a favor e parlamento polarizado

As pesquisas de opinião pública não mudaram nos últimos 40 anos e indicam que quase 80% dos britânicos apoiam o direito assistido de morrer em princípio e na prática. A variação é pequena entre eleitores liberais e conservadores. Mas isso não se reflete no Parlamento britânico que está muito dividido. Há conservadores inclinados a votar a favor do projeto e liberais contra, ou vice-versa, ou seja, a decisão é pessoal e entra no campo da ética, independentemente do partido político. O primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer, inclusive, liberou seu partido a votar como quiser. Um projeto similar já foi votado e rejeitado em 2015.

Um importante argumento contra a proposta é que o foco deveria ser a melhoria dos cuidados paliativos oferecidos a pacientes terminais pelo sistema de saúde pública. Segundo os opositores do projeto, esses serviços foram sucateados por mais de uma década de redução do orçamento da saúde, fazendo com que os últimos meses ou dias de vida sejam de muito sofrimento e dor para o paciente.