França anuncia medidas a favor do setor agrícola, contrário ao acordo UE-Mercosul

A agência está na mira de alguns sindicatos por ter proibido ou restringido o uso de certos pesticidas antes da União Europeia.

Outra medida anunciada pela ministra é a otimização do exame de projetos pecuários "para encurtar os prazos". Outra proposta visa impedir que o mesmo documento seja solicitado várias vezes pelas repartições públicas.

A ministra francesa anunciou as propostas durante uma viagem a uma fazenda de laticínios no centro da França. "Do jeito que as coisas estão, os agricultores não veem mais sentido em sua profissão. É urgente retomar o diálogo", frisou.

Annie Genevard também pretende se reunir com os sindicatos todos os meses para uma nova "reunião de simplificação". O objetivo é "superar, metodicamente, todos os obstáculos à produção", salientou.

Protestos contra o Mercosul

Desde 18 de novembro, os agricultores têm protestado na França, a primeira potência agrícola da Europa. O sindicato FNSEA-JA (Jovens Agricultores) demonstrou publicamente sua oposição ao acordo de livre comércio entre a UE e os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai).