Geórgia: polícia reprime manifestação pró-Europa pela segunda noite consecutiva

O medo está presente, mas os manifestantes decidiram superá-lo, como Gvantsa, estudante de medicina, que testemunhou ao correspondente da RFI em Tbilisi, Régis Gente: "O governo está roubando o meu futuro, e por isso estou aqui esta noite. Fico preocupada que meu futuro não seja europeu. Eu acho que isso vai acabar em violência, eu sei, mas quase sempre estou aqui quando há uma manifestação."

Gvantsa estava certa: às 23h de sexta-feira, as forças de segurança começaram a se mover, como na noite anterior. A polícia novamente usou gás lacrimogêneo e canhões de água contra os manifestantes, que, por sua vez, jogavam ovos e lançavam fogos de artifício.

O governo anunciou neste sábado que 107 pessoas foram presas no segundo dia de manifestações. O Ministério do Interior informou que as detenções ocorreram por "desobediência às ordens da polícia" e por "atos de vandalismo".

Uma jornalista hospitalizada

A emissora de televisão independente Pirveli informou que uma de suas jornalistas foi hospitalizada com ferimentos graves após ser agredida pela polícia, junto com seu cinegrafista, de acordo com a AFP. O Ministério do Interior, por sua vez, afirmou que dois de seus agentes foram feridos e que "medidas legais foram tomadas para acalmar a situação".

O governo, acusado de desvio autoritário pró-Rússia, desencadeou essa onda de mobilização ao anunciar, na quinta-feira (28), o adiamento até 2028 de qualquer negociação de integração europeia. A presidente Salomé Zourabichvili, embora com poderes limitados, expressou seu apoio: "Permaneceremos unidos até que a Geórgia alcance seus objetivos: voltar ao caminho europeu."