Inundações após fortes chuvas na Tailândia e Malásia e matam pelo menos 13 pessoas

As inundações provocadas por fortes chuvas no sul da Tailândia causaram nove mortes e forçaram mais de 13.000 pessoas a deixar suas casas, de acordo com um novo balanço divulgado no sábado (30) pelas autoridades, que enviaram equipes de resgate para a região.

"As inundações em oito províncias do sul da Tailândia afetaram 553.921 residências e causaram nove mortes", escreveu a agência nacional de gestão de desastres em sua página no Facebook.

Mais de 13.000 pessoas tiveram que abandonar suas casas, e centros de acolhimento temporários foram abertos em escolas e templos, informou a agência.