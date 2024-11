Rebeldes jihadistas assumem controle de parte de Aleppo; França pede proteção para civis

Os rebeldes jihadistas e seus aliados entraram nesta sexta-feira (29) em Aleppo e já controlam parcialmente a cidade neste sábado (30). Cerca de 327 pessoas morreram nos combates desde o início da ofensiva rebelde, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR), incluindo 44 civis.

A província de Aleppo, em grande parte controlada pelo regime de Bashar al-Assad, fica ao lado do último grande reduto rebelde e jihadista de Idlib.

"Os combatentes entraram nos distritos oeste e sudoeste", disse o diretor do Observatório sírio, Rami Abdel Rahman. Segundo ele, os jihadistas assumiram o controle de cinco bairros e do aeroporto. As forças do regime "não ofereceram muita resistência".