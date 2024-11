Torcida argentina na final da Taça Libertadores mostra elo histórico entre Botafogo e River Plate

"Didi também deixou dois conceitos que ainda hoje se repetem. Belo futebol, que é justamente algo que faz parte do estilo do River. E o "Folha Seca", uma cobrança de falta na qual a bola faz movimentos muito curiosos, que o torcedor gosta de ver porque é como se estivesse vendo uma obra de arte porque o futebol, no final das contas, também é uma obra de arte", traduz Osvaldo Gorgazzi.

Também pesquisador e membro da Comissão do Museu do River, Oscar Corletti, detalha à RFI que os juvenis de Didi foram nomes como os meio campistas Norberto 'Beto' Alonso, 'Mostaza'Merlo e Juan José 'JJ' López, que, juntos com o goleador Carlos Morete, trouxeram uma década de glórias para o River Plate.

Cantiga para Didi

Oscar Corletti tinha 13 anos quando via os treinamentos daquele River de Didi. O brasileiro ensinava o chute "Folha Seca" e como bater com efeito para desviar de uma barreira feita de madeira. Foram todas inovações para a época.

Em 1971, ganhou do rival Boca Juniors, por 3 a 1. O time do River era de desconhecidos juvenis contra profissionais consagrados do Boca. O baile foi tanto que a torcida criou uma cantiga especial para Didi: "Toco para você, passa para mim. Esta é a equipe do Didi".

"Didi soube unir muito bem o estilo de futebol elegante do River com a cultura do futebol brasileiro. A partir desse jogo, a torcida criou essa cantiga para ele", recorda Oscar, presente no estádio nesse dia.