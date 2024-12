Fotógrafo brasileiro em Paris teria caído no rio Sena antes de desaparecer e procurou hospital

Segundo Rafa Basso, outro mineiro e amigo de Flávio, que mora em Paris, o acidente consistiu em uma queda no rio Sena, na altura do Café Les Ondes, no 16° distrito da capital, a poucos metros da beira do rio e próximo da Torre Eiffel, onde testemunhas relatam terem visto Flávio na terça, dia 26. Flávio deu entrada no hospital Georges Pompidou, próximo do ocorrido, foi liberado ainda na terça. Rafa Basso conta que em contato com a unidade hospitalar não conseguiu acesso ao prontuário e que teria entrada às 6 da manhã e saiu ao meio-dia.

"O hospital apenas diz que se deram alta para ele é porque ele estava bem e estava consciente. E realmente, pois depois disso, a agência através da qual ele alugou o apartamento onde estava hospedado, confirmou que Flávio foi até a agência pessoalmente, ainda com as roupas molhas, pedir a extensão de mais um dia de hospedagem. Em seguida, ele teria voltado para este apartamento, tomado banho e começado a arrumar a mala, mas depois disso a gente não tem mais contato nenhum", relata o amigo.

O apartamento no 13° distrito de Paris é alugado pela agência Check My Guest, que confirmou as informações a Rafa Basso. De acordo com ele, os pertences, incluindo o passaporte, foram retirados do imóvel por um amigo, que foi contactado pela agência após constatar que a mala de Flávio permanecia no local mesmo após o horário determinado para a saída. O mesmo amigo se recusa a abrir a mala sem a presença da polícia, que ainda não solicitou a revista do conteúdo para buscar pistas sobre o desaparecimento de Flávio.

O que as autoridades dizem

O celular de Flávio teria sido encontrado em um vaso de plantas no Café Les Ondes por um funcionário, no dia 27, quarta-feira, que contou a versão para a família. O celular agora está em posse de Rafa Basso, que afirmou que levará o aparelho até a polícia para poder ser investigado em busca de algo que possa indicar o paradeiro do fotógrafo.

"Não sei se é preconceito, mas polícia só diz que ele estava muito muito bêbado e pergunta se ele participava de festa de sexo. Só atacam isso. Então não sabemos e não sabemos se foi mesmo bebida e se ele estava sozinho ou não", detalha Rafa Basso.