Novos chefes da diplomacia europeia e do Conselho Europeu chegam a Kiev para visita simbólica

Segundo Kallas, a UE não deveria "excluir nada" no que diz respeito ao envio de tropas europeias ao solo ucraniano que possa ajudar a manter possível cessar-fogo, outra medida que envolve risco de conflito direto com Moscou.

"Devemos manter uma ambiguidade estratégica sobre isso", defendeu ela.

Convencer Trump

Desde o início da invasão russa em 2022, a Europa gastou cerca de US$ 125 bilhões (R$ 750 bilhões) para apoiar a Ucrânia, enquanto os Estados Unidos desembolsaram sozinhos mais de US$ 90 bilhões (R$ 360 bilhões), segundo um estudo do Instituto Kiel.

O futuro do apoio americano, no entanto, está sendo questionado, já que Donald Trump criticou os bilhões gastos com a Ucrânia e insinuou que queria pôr fim ao conflito o mais rápido possível.

Kaja Kallas garantiu que a UE usaria uma "linguagem transacional" para tentar convencer o bilionário americano de que apoiar Kiev é do interesse dos Estados Unidos.