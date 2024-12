Populações amazônicas precisam de cuidados adaptados à cultura para combater HIV, diz associação peruana

As comunidades indígenas estão entre as populações mais afetadas pelo HIV. De acordo com o Unaids, em regiões do norte do Peru, algumas populações amazônicas têm uma prevalência de HIV quatro vezes maior do que a média nacional.

O ativista indígena e presidente da Associação Informação para Conviver com o HIV, o peruano Fernando Chujutalli, disse à RFI que a prevenção e os cuidados não são adaptados à sua cultura.

"Temos autoridades de saúde em nossas comunidades, como parteiras, curandeiros e herbalistas. Precisamos trabalhar com eles para aumentar a conscientização sobre o HIV. É necessário ter acesso a tratamentos como os retrovirais e associá-los à medicina tradicional. Isso não vai resolver o problema do HIV, mas as plantas medicinais podem ser um bom complemento para aumentar as defesas", disse Chujutalli.

O líder indígena peruano também se referiu aos agentes comunitários de saúde, que, segundo ele, são fundamentais porque conhecem os territórios e falam os idiomas nativos. "Também temos que trabalhar com eles para aumentar a conscientização", acrescentou.

Necessidades indígenas específicas reconhecidas 40 anos após surgimento da AIDS

Por sua vez, as organizações internacionais estão gradualmente reconhecendo essas necessidades específicas.