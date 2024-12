Reino Unido deporta 600 brasileiros em voos secretos; número recorde preocupa associações latinas

Leia tambémEuropa tenta encontrar solução para fluxo de refugiados e migrantes clandestinos

A coalizão alertou que as mulheres brasileiras estão particularmente em risco com a iniciativa do Home Office de remover brasileiros do Reino Unido em massa, especialmente aquelas que sofrem violência de gênero.

"Essas mulheres são frequentemente presas por parceiros abusivos que usam seus passaportes britânicos ou da UE como ferramentas de controle, deixando-as sem nenhum caminho viável para a segurança ou assentamento", afirmam.

Em um caso, uma mulher estava sendo apoiada pela Latin American Women's Aid, pois estava fugindo da violência com seus dois filhos, incluindo uma criança com deficiência, com necessidades educacionais especiais. Eles foram forçados a se deslocar entre três hotéis. A mulher teve recusado o que é chamado de Concessão para Migrantes Vítimas de Abuso Doméstico, que permite que migrantes vítimas de violência doméstica permaneçam no Reino Unido, e não teve escolha a não ser retornar ao Brasil.

Não se sabe quantas pessoas nos três voos não queriam retornar ao Brasil por temerem sua segurança, mas sentiram que não tinham escolha a não ser embarcar nos aviões.