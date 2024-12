Síria: Aleppo escapa do controle do regime de Bashar al-Assad que promete erradicar 'terrorismo'

No norte da Síria, a coalizão de grupos rebeldes continua a fazer incursões contra as tropas do regime de Bashar al-Assad. Essa operação é um lembrete de que o conflito sírio pode ter diminuído de intensidade, mas nunca cessou. Desde o início dos protestos contra o presidente Bashar al-Assad em 2011, vários grupos armados assumiram o controle de áreas inteiras do país. Oito civis, incluindo duas crianças, foram mortos no domingo (1º) por ataques russos em Idleb, no noroeste da Síria, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, prometeu no domingo usar a "força" para erradicar o "terrorismo" durante uma ligação telefônica com uma autoridade da Abkhazia, uma região separatista pró-russa da Geórgia, de acordo com a agência de notícias oficial síria Sana.

"O terrorismo só entende a linguagem da força, e é com essa linguagem que vamos acabar com ele e eliminá-lo, sejam quais forem seus apoiadores e patrocinadores", declarou Bashar al-Assad, após uma ofensiva relâmpago mortal lançada por uma coalizão de grupos rebeldes liderados por islamitas no norte da Síria.