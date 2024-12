Patrimônio religioso é vítima colateral da guerra de Israel em Gaza e no Líbano

Quanto à igreja ortodoxa de São Porfírio em Gaza, seu anexo foi derrubado já em outubro de 2023. Era a igreja mais antiga ativa na cidade. Construído em 1150, esse local de culto grego ortodoxo, que abrigava o túmulo do antigo bispo de Gaza, Porfírio, canonizado por ter cristianizado a cidade no início do século V, tornou-se um local de refúgio para os habitantes de Gaza. O patriarca ortodoxo de Jerusalém qualificou o ataque como um "crime de guerra", lembrando que as igrejas servem de abrigo "para proteger cidadãos inocentes". A ONG americana Justice For All apresentou no final de abril uma petição à Corte Penal Internacional (CPI) para que o bombardeio da igreja de São Porfírio fosse reconhecido como um "crime de guerra".

No Líbano, durante o último ano, mas especialmente em outubro e novembro de 2024, o número de locais religiosos destruídos ou danificados pelo exército israelense aumentou, com mais de trinta mesquitas bombardeadas.

Em 16 de novembro, Israel dinamitou o santuário xiita da cidade de Chamaa, atribuído ao apóstolo cristão São Simão; um local do século XI, venerado pelas comunidades xiitas e cristãs. Bombardeios no bairro cristão de Haddad, ao sul de Beirute, afetaram, entre outros, o Hospital São Jorge e uma igreja. Na entrada do templo de Baalbek, as igrejas maronita Saydet al-Mounet e ortodoxa Mar Gerios também foram danificadas durante os bombardeios.

No deserto de Negev, o exército israelense também expulsou uma comunidade beduína de seu vilarejo no mês passado e destruiu tudo o que pôde, incluindo uma pequena mesquita.

Em todo lugar, a lista de destruições cresce. "Quando temos um lugar para a adoração de Deus, para a veneração, isso é algo bom para a humanidade", testemunha Hanna Rahme, bispo maronita de Baalbek. "Se bombardeamos esses locais, é o desarraigo de uma sociedade, de uma civilização ou de uma comunidade. Isso é muito perigoso. Não podemos aceitar o que acontece no Líbano ou na Palestina. Israel vai além de tudo."

Profanações múltiplas

Muitos cemitérios foram profanados nos últimos quatorze meses em todos os lugares onde os soldados israelenses atuaram. Os edifícios sagrados não ficaram de fora. Em meados de 2024, por exemplo, soldados israelenses se filmaram profanando a mesquita Bani Saleh, ao norte da Faixa de Gaza, e rasgando exemplares do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos.