Anistia Internacional acusa Israel de genocídio em Gaza; país rejeita conclusões de relatório

"O que estamos dizendo é que o crime de genocídio não é mais um risco provável, mas uma realidade constante", disse Tchérina Jerolon, chefe do programa de conflitos, migração e justiça da Anistia Internacional, à RFI.

"Nossa investigação mostra que as autoridades israelenses cometeram três dos cinco atos proibidos pela Convenção do Genocídio: assassinato, lesões corporais ou mentais graves e criação de condições que levariam a uma morte lenta e calculada do povo de Gaza."

No relatório, a Anistia Internacional aponta para "ataques deliberados contra civis e infraestrutura civil e uso de armas explosivas em áreas densamente povoadas", além da obstrução da entrega de ajuda humanitária no território e o deslocamento forçado de 90% de sua população.

Desde o início da guerra que teve início em 7 de outubro, 44.532 pessoas morreram em Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas para Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

Segundo a ONU, em outubro de 2023, no início no conflito, Israel decretou um "cerco completo" ao território, que tem uma população de quase 2,4 milhões de habitantes, com o slogan "Sem eletricidade, sem água, sem gás".

O Exército israelense agora está impondo severas restrições à entrega de ajuda e os palestinos estão sujeitos a "desnutrição, fome e doenças", de acordo com a Anistia Internacional.