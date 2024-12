Imprensa francesa critica 'aposta no caos' feita por Marine Le Pen ao derrubar governo

Os jornais franceses repercutem nesta quinta-feira (5) a queda do governo do primeiro-ministro Michel Barnier, destituído por uma moção de censura aprovada ontem por ampla maioria das bancadas de esquerda, extrema direita e algumas siglas independentes na Assembleia de Deputados. A imprensa critica a escolha da líder de extrema direita, Marine Le Pen, ao apoiar a moção de censura, acreditando que desta forma terá mais poder no novo governo.

O diário econômico Les Echos vê nesta queda uma "aliança de extremos", que abre um período de forte incerteza política. Hoje à noite, o presidente Emmanuel Macron fará um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV e, na avaliação do Les Echos, deverá nomear rapidamente um novo primeiro-ministro, o que não mudará a realidade: a falta de maioria parlamentar para apoiar os projetos do poder executivo. Um pacto para ampliar a base governista torna-se absolutamente necessário.

Todos os jornais cogitam nomes que circulam para o cargo de chefe de governo e dois ou três aparecem no topo da lista: Sébastien Lécornu, político do partido de Macron e que ocupava o cargo de ministro da Defesa até a destituição; François Bayrou, líder do MoDEM, partido de centro da base do governo; e o socialista Bernard Cazeneuve, que já dirigiu o governo durante o mandato de François Hollande (2012-2017).