Líderes do Mercosul reúnem-se em Montevidéu para discutir "flexibilização" do bloco

"O mundo de hoje nos exige estar muito atentos e as relações entre os países da região têm de ser mais fortes do que nunca", disse Yamandú Orsi, na sexta-feira passada (29) após reunir-se com Lula em Brasília, primeira visita ao líder com quem mais sintonia tem.

Já o presidente do Paraguai, Santiago Peña, disse nesta semana que "dentro do Mercosul, tudo; fora do Mercosul, nada"."Eu não acredito que os acordos bilaterais sejam o caminho", definiu, adotando a postura do Brasil.

Uruguai e Paraguai compartilham a mesma visão de vizinhos mais fortalecidos se negociarem unidos. Também coincidem com uma visão multilateral do mundo.

Já Javier Milei é contra todas as agendas multilaterais e prefere acordos bilaterais. Para o presidente argentino, o alinhamento estratégico e automático é com Washington, mas não está claro que o protecionismo de Donald Trump pouparia os amigos.

Essa tensão entre Milei e Lula, com os demais presidentes alinhados com o Brasil, promete ser um capítulo palpável desta reunião do Mercosul.