Premiê francês apresenta renúncia a Macron após ser destituído pelo Parlamento

O premiê francês, Michel Barnier, esteve no Palácio do Eliseu na manhã desta quinta-feira (5) para apresentar sua renúncia ao presidente Emmanuel Macron, que fará um discurso à população francesa às 20h no horário local.

O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, chegou ao Palácio do Eliseu, sede da Presidência francesa, por volta das 10h nesta quinta-feira (5) e teria deixado o local rapidamente.

O premiê apresentou a renúncia de seu governo ao presidente Emmanuel Macron, como como prevê o artigo 50 da Constituição francesa após a aprovação de uma moção de censura pela Assembleia Nacional.