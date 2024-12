Últimas orcas em cativeiro da França estão no centro de batalha judicial após fechamento de parque aquático

Santuário

Em seu comunicado de imprensa, o Marineland diz que é "forçado a considerar se separar das baleias" antes da implementação da lei de 2021 contra o abuso de animais, "que limitará as possibilidades de manter orcas em cativeiro".

No entanto, "90% dos visitantes optam por vir ao Marineland para assistir às representações de orcas e golfinhos", afirma o parque, que também anunciou que atravessa "sérias dificuldades econômicas" devido a uma queda contínua na frequentação, que passou, em dez anos, de 1,2 milhão para 425.000 visitantes por ano.

Com cerca de 4.000 animais de 150 espécies diferentes (orcas, golfinhos, leões marinhos, tartarugas e numerosos peixes e corais), os "objetivos prioritários" do Marineland são "realocar todos os seus animais nas melhores estruturas existentes" e "negociar nas próximas semanas com os sindicatos as consequências sociais deste projeto de fechamento".

No que diz respeito especificamente aos cetáceos, o Marineland diz estar "em contato próximo com as autoridades competentes para identificar as melhores soluções" para os acomodar "em estruturas equivalentes em termos de qualidade de cuidados e de projetos educativos, tendo como única prioridade o bem-estar dos cetáceos".

No final de novembro, Agnès Pannier-Runacher levantou a possibilidade de as orcas serem transferidas para parques que respeitem as "regulamentações europeias", como o de Tenerife, no arquipélago espanhol das Canárias. Uma solução rejeitada pela One Voice, cuja presidente afirma que "o parque na Espanha é igual ao do Japão", com "piscinas muito pequenas onde as orcas brigam" umas com as outras. Segundo Arnal, o parque espanhol "perdeu quatro orcas em quatro anos, a última das quais há dez dias".