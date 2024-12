'Whatsapp dos traficantes': Europol desmantela rede mundial alternativa de comunicação entre criminosos

Em 2022, na França, a Jurisdição Nacional de Combate ao Crime Organizado (Junalco) foi mobilizada devido a suspeitas da presença de servidores de dados situados em território francês e as investigações foram confiadas à Ofac.

Em 2024, os investigadores de uma "força-tarefa" franco-holandesa conseguiram acompanhar "as conversas dos usuários ao vivo". Mais de 2,3 milhões de mensagens em 33 idiomas foram interceptadas e descriptografadas durante a investigação. Foram descobertos então 8.000 usuários do aplicativo de mensagens.

Tecnologia usada pelo crime organizado

Esta não é a primeira vez que a polícia consegue derrubar sistemas de mensagens usados por criminosos. O desmantelamento em 2020 da rede global de comunicações criptografadas EncroChat foi um ponto importante na luta contra o crime organizado.

Em 2021, eles conseguiram se infiltrar no Sky ECC, outro aplicativo utilizado por grupos criminosos, que o consideravam inviolável. Outros serviços como Ghost e Exclu também foram desativados.

Durante a investigação do Matrix, "rapidamente se tornou evidente que a infraestrutura desta plataforma era tecnicamente mais complexa do que plataformas anteriores como Sky ECC e EncroChat", explicaram as agências europeias. "Os fundadores estavam convencidos de que o serviço era mais seguro do que as aplicações anteriores", sublinharam Eurojus e Europol, explicando que era necessário um convite para aderir ao serviço.