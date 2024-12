Apoiados pela Turquia, rebeldes realizam ofensiva na Síria para derrubar Assad

Se os rebeldes tomarem Homs, a terceira maior cidade do país, somente Damasco e a costa do Mediterrâneo ainda estarão nas mãos das forças de Assad, cuja família está no poder na Síria há mais de cinco décadas.

"Quando falamos de objetivos, o propósito da revolução é derrubar esse regime. Temos o direito de usar todos os meios necessários para atingir esse objetivo", disse Abu Mohammed al-Jolani, líder do grupo islâmico radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS), à CNN. Seu grupo, que lidera a coalizão rebelde, é considerado uma organização terrorista pela ONU, pelos Estados Unidos e por alguns países europeus.

Os avanços militares também estão afetando o leste e o sul de um país devastado por uma guerra complexa que ceifou meio milhão de vidas desde 2011 e o dividiu em zonas de influência, com combatentes apoiados por várias potências estrangeiras.

Diante da ofensiva lançada, para a surpresa de todos, em 27 de novembro, na província de Idleb, reduto rebelde no noroeste da Síria, as forças de Assad se retiraram ou se envolveram em combates esporádicos.

O principal aliado do governo sírio, a Rússia, envolvida em sua guerra com a Ucrânia, pediu que seus cidadãos deixassem a Síria. Em 2015, a Rússia interveio com força para ajudar as tropas de Assad a virar a maré da guerra e retomar grande parte do país.

Pelo menos 370 mil pessoas, "em sua maioria mulheres e crianças", foram deslocadas pelos combates na Síria desde 27 de novembro e pelo rápido avanço dos grupos islâmicos na Síria, anunciou nesta sexta-feira o porta-voz do secretário-geral da ONU.