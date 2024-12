Com Trump e Zelensky, reabertura de Notre-Dame vira palco diplomático internacional para Macron

A presidência francesa não deu detalhes sobre uma possível reunião tripla entre os presidentes, nem sobre um possível encontro entre Trump e Zelensky, que seria o primeiro entre eles desde a eleição norte-americana.

No entanto, uma reunião Trump-Zelensky é "possível", assim como "outras reuniões" entre o presidente ucraniano e alguns dos muitos chefes de Estado ou de governo esperados no sábado para admirar a catedral de Notre-Dame, restaurada após seu dramático incêndio em 15 de abril de 2019, disse um alto funcionário ucraniano.

Desde a vitória de Trump nas eleições norte-americanas, o presidente reeleito e Zelensky tiveram apenas uma conversa telefônica de cerca de 20 minutos em 6 de novembro.

No sábado, o presidente francês falará na praça em frente à catedral, que foi reconstruída após o incêndio em 15 de abril de 2019, antes de suas portas se abrirem para uma cerimônia litúrgica.

Antes disso, ele conversará com o líder americano às 16h, horário local (10h de Brasília), e depois com seu homólogo ucraniano às 17h, de acordo com a Presidência francesa.

Contexto internacional explosivo

A composição da futura administração Trump suscita preocupações sobre suas intenções internacionais, enquanto o cessar-fogo no Líbano permanece muito frágil, a guerra em Gaza continua, o programa nuclear do Irã está levantando temores do pior e a retórica russa está se tornando cada vez mais ameaçadora.