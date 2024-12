França parte enfraquecida para formar 'minoria de bloqueio' ao acordo UE-Mercosul

A França lidera um grupo de países europeus que se opõem aos termos do acordo anunciado nesta sexta-feira (6) em Montevidéu, no Uruguai, para o tratado de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Ongs e entidades agrícolas francesas previam que a conclusão das negociações seria anunciada e reagiram com decepção, prometendo novas manifestações.

A federação nacional dos sindicatos de jovens agricultores franceses (FNSEA-JA) declarou que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, "traiu os agricultores europeus". Essa entidade considera que foi "uma provocação" a dirigente alemã ter aceitado que os produtores dos dois blocos continuarão a ter regras de produção diferenciadas, no caso mais favoráveis aos agricultores e pecuaristas do Mercosul, por não precisarem respeitar o mesmo padrão de qualidade imposto aos produtores do bloco.

Uma representante da Coordenação Rural chegou a chorar ao ser entrevistada no canal BFMTV diante de duas más notícias em poucos dias. Com a queda do governo francês, na quarta-feira, os agricultores locais ficaram privados de uma verba de emergência de € 300 milhões que tinham conquistado nas negociações do orçamento para enfrentar a queda de produção em suas safras, em decorrência de eventos climáticos nos últimos meses. Com a votação do orçamento adiada para o ano que vem, pequenos produtores franceses poderão quebrar.