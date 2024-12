Mercosul e UE devem anunciar em Montevidéu o acordo de livre comércio após 25 anos de negociações

O acordo que cria a maior área de livre comércio do mundo, unindo a União Europeia e o Mercosul, é iminente. Os ministros das Relações Exteriores dos países fundadores do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, reunidos em Montevidéu nesta quinta-feira (5), avaliaram o texto final do acordo.

"E todos os países se pronunciaram a favor do acordo. Tomara que possamos dar os passos que faltam, que são muito poucos, porque o texto já existe. Então, vemos como um grande anúncio, uma grande possibilidade", disse, no meio da tarde, o chanceler uruguaio, Omar Paganini, aos jornalistas na sede do Mercosul, onde se realiza a reunião do bloco.

Horas depois, depois de uma reunião entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula Van der Leyen e o presidente anfitrião, o uruguaio Luis Lacalle Pou, na Torre Executiva da Presidência do Uruguai, Paganini disse que faltam alguns detalhes menores para um grande anúncio nesta sexta-feira, depois que Ursula von der Leyen se reunir com os presidentes nesta manhã durante a reunião de Cúpula do Mercosul.

"Estamos nas etapas finais. Tomara que nesta sexta-feira os líderes possam dar a decisão final de que foi acordado um texto que está praticamente pronto. Faltam alguns detalhes mínimos. Esperamos dar essa boa notícia", indicou.

Decisão de acordo

A presidente da Comissão Europeia chegou de forma inesperada a Montevidéu, num claro sinal de que haveria um anúncio de acordo depois de 25 anos de negociações. Quando o voo de Bruxelas aterrissou em São Paulo para uma conexão à capital uruguaia, Von der Leyen publicou nas redes sociais: