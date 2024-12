Tom Jobim: 30 anos após sua morte, jornalista francesa relembra entrevista icônica com o músico

Outra lembrança marcante para Tom Jobim com a França, registrada na entrevista, foi sobre a conquista da Palma de Ouro do Festival de Cannes do filme Orfeu Negro, dirigido por Marcel Camus baseado na obra Orfeu da Conceição de Vinícius de Moraes.

Tom Jobim compôs com o parceiro várias músicas para a trilha sonora do premiado longa, entre elas, "A Felicidade". "Pela primeira vez meu nome com o do Vinícius apareceu em Paris e tudo mais com as músicas do Orfeu", disse Jobim à jornalista.