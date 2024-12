A improvável e surpreendente parceria de Vendredi sur Mer e Hanni El Khatib

Ping-pong sobre o fim de um relacionamento, a canção não se ancora no estilo de nenhum dos dois artistas. Pop leve e eletrônico, com letras cantadas em francês e em inglês, "Hard" é também uma pista sobre os futuros trabalhos da dupla: Vendredi sur Mer e Hanni El Khatib se preparam para lançar seus próximos álbuns em 2025.

