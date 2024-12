Coreia do Sul: Manifestantes prometem manter protestos, após impeachment de presidente fracassar

Os sinais de frustração tornam-se mais visíveis à medida que os legisladores do Partido do Poder Popular (PPP), sigla do presidente, começam a sair da Câmara para boicotar a votação do impeachment, que também requeria 200 votos para remover Yoon do cargo.

'Faça a porcaria do trabalho de vocês'

"Sinto-me péssimo por ter chegado a este ponto hoje", exclamou An Jun-cheol, 24 anos. "O que os deputados do partido no poder fizeram hoje - evitando a votação - nada mais é do que uma tentativa de consolidar o seu poder, sem qualquer consideração pelo povo."

Mesmo assim, An permanece determinado, dizendo que continuará participando de protestos até que Yoon seja indiciado. "Tenho certeza de que outras pessoas virão aqui para a próxima votação", disse ele.

Jo Ah-gyeong, 30 anos, de Seul, compartilha a mesma determinação. "Não estou desanimada nem decepcionada, porque ainda conseguiremos. Continuarei vindo aqui até conseguirmos", afirmou à AFP. "Por favor, façam a porcaria do trabalho de vocês", gritou ela, na direção do Parlamento.

Em outra manifestação, no centro da capital Seul, milhares de apoiadores de Yoon também foram às ruas.