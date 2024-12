Síria: rebeldes dizem que começam "a cercar" Damasco e exército sírio desmente retirada

O avanço de milícias islamistas que tentam tomar o poder na Síria levaram o exército do regime a se retirar, neste sábado (7), de localidades a cerca de dez quilômetros de Damasco. Desde fim de novembro, grupos radicais vêm tomando várias cidades do país, como Aleppo e Hama, e seguem suas incursões cada vez mais perto da capital, dispostos a derrubar a dinastia Assad, que domina a Síria há várias décadas.

As tropas sírias se retiraram de suas posições na província de Quneitra, que faz fronteira com as Colinas de Golã anexadas por Israel, anunciou neste sábado a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH). "As forças do regime evacuaram posições militares e de segurança, enquanto os funcionários públicos abandonaram os seus postos" em Quneitra, disse Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH à AFP. Ele acrescentou que os combatentes rebeldes locais controlam agora toda a província de Deraa.

Um comandante rebelde confirmou que as facções de oposição estão a cerca de 20 quilômetros da capital, Damasco, depois de assumirem o controle da província de Deraa, no sul da Síria. O avanço dos rebeldes é nítido na região. Eles dizem estar dispostos a chegar ao centro do poder.