Sob mau tempo, Paris inicia dois dias de celebrações para reabertura da catedral Notre-Dame

Mas este sábado, 7 de dezembro, é o grande dia aguardado pelos franceses e o mundo depois do violento incêndio de 15 de abril de 2019. Naquela tarde, o fogo destruiu o telhado da Notre-Dame e danificou a sua estrutura.

A cerimônia oficial terá início às 18h20 (14h20 em Brasília), com a recepção dos chefes de estado e de governo convidados pelo presidente francês e sua esposa, Brigitte, em frente à catedral. Às 19h, o arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, abrirá as portas para uma celebração dividida em duas partes: inicialmente republicana, com a exibição de um filme no estaleiro da catedral, um desfile de 160 bombeiros e pedreiros, uma intervenção musical de Renaud e Gautier Capuçon e um discurso de Emmanuel Macron.

Despertar do grande órgão

O programa inicial previa que o presidente discursasse em frente à catedral, em respeito ao princípio da separação entre Igreja e Estado, mas o tempo imprevisível determinou o contrário. Depois, será a cerimônia litúrgica.

Um ponto alto da cerimônia é chamado de "despertar do grande órgão", que foi restaurado após o incêndio. A cerimônia, para entre 2 mil e 3 mil convidados, vai terminar com a benção do arcebispo acompanhado dos corais da Notre-Dame e com o hino religioso Te Deum.

A previsão de mau tempo também abala a programação musical da noite: o concerto planejado após as celebrações foi gravado e será retransmitido, e não mais será feito ao vivo. O evento deve se encerrar por volta das 20h40 (16h30) e será seguido de um jantar oferecido pelo casal presidencial no palácio do Eliseu aos chefes de Estado, de governo e de organizações internacionais presentes em Paris.