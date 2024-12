"Temos uma ótima relação", diz Donald Trump em encontro com Macron antes da reabertura da Notre-Dame

Depois do encontro bilateral com Donald Trump, Macron recebeu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que chegou ao palácio do Eliseu às 17h37 (13h37 em Brasília). Os três líderes se encontraram na sequência.

Esquema de segurança reforçado

Em razão do grande número de autoridades, o esquema de segurança é reforçado na capital francesa, comparado ao dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, quatro meses depois do evento esportivo. Seis mil policiais trabalham na segurança das cerimônias de inauguração, durante todo o fim de semana. O plano envolve o fechamento à circulação de diversas áreas do centro de Paris, como a Île de Cité, onde fica a catedral medieval, e onde esta noite acontecerá a primeira missa com público em cinco anos.

Todas as pessoas presentes tiveram seus pedidos de credenciamento investigados pelas autoridades francesas, prática que se estendeu a convidados, trabalhadores, fornecedores, público, agentes e moradores. A circulação motorizada está proibida no entorno do monumento e comerciantes tiveram de fechar as portas a partir das 15 horas locais e ficarão fechadas durante todo o fim de semana em um perímetro localizado no entorno da Catedral de Notre-Dame. Um público de 40 mil espectadores é esperado no quais do rio Sena. Os shows previstos para acontecer em frente à igreja foram cancelados por causa da previsão de chuva e de vento.

Em pouco tempo, dentro da catedral, entre 2 mil e 3 mil pessoas ocuparão seus assentos, incluindo os 35 chefes de Estado e de governo estrangeiros confirmados, segundo a presidência francesa. O presidente americano, Joe Biden, estará ausente, mas será representado pela sua esposa, Jill Biden. Outros ausentes notáveis serão o Papa Francisco e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Estão previstos um discurso de Macron, que lançou o "desafio insano" de uma restauração completa cinco anos após o incêndio, um serviço religioso e a leitura de uma mensagem do Papa.