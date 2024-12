Catedral Notre-Dame reabre ao público e tem primeira missa após restauração

A catedral Notre-Dame de Paris celebra a primeira missa na manhã deste domingo (8), depois de ser reaberta na noite passada, cinco anos e oito meses após um incêndio que a devastou, em abril de 2019. Uma segunda missa ocorrerá no fim da tarde, aberta ao público.

A missa "inaugural" é celebrada com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron, 150 bispos e padres das 106 paróquias parisienses e outros participantes, com acesso mediante convite. Durante a cerimônia, o arcebispo de Paris, Dom Laurent Ulrich, abençoou a água com a qual aspergiu a assembleia, depois o altar e a plataforma denominada "ambon", sinal de purificação que marca o seu uso sagrado.

No início da missa, Dom Ulrich saudou os fiéis "com intensa emoção", "estejam eles presentes nesta catedral ou diante de um telão, talvez até mesmo sob chuva", em um domingo de mau tempo na capital francesa. "Também rezo pelo nosso país, que examina o seu futuro com preocupação", acrescentou.