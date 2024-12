Rebeldes decretam toque de recolher em Damasco; começam contatos para transição de poder na Síria

De acordo com o acadêmico, a chegada da oposição ao poder não é surpreendente. "Se tomarmos as entrevistas e declarações de Abu Mohamed al-Jolani, o líder do HTS [grupo rebelde islâmico], ele disse que nunca desistiu do objetivo principal de impor o colapso do regime". Abidi acrescenta que, nos últimos anos, Assad perdeu apoio internacional, da população síria e do Exército, o que explicaria a facilidade com que a oposição rebelde conquistou Damasco.

Para Hasni Abidi, o que se observa hoje "é o resultado de uma longa desintegração do Exército sírio". Ele cita o simbolismo de que "o chefe do governo, escolhido pelo próprio Assad, foi o primeiro político a pedir à oposição que trabalhasse em conjunto e assegurasse uma transferência de poder. Isto quer dizer que houve um colapso interno que precipitou a queda de Assad", analisa.

Turquia pronta para dar cobertura

A Turquia, que apoia os grupos rebeldes sírios, disse estar pronta para ajudar a Síria a "garantir a sua unidade" e "a sua segurança", após a queda do regime de Bashar al-Assad. "A Turquia está pronta para assumir a responsabilidade por tudo o que for necessário para curar as feridas da Síria e garantir a sua unidade, integridade e segurança", afirmou neste domingo o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan. "Intensificaremos o nosso trabalho sobre este assunto com os países da região e atores internacionais nos próximos dias", acrescentou, dizendo esperar que os "milhões de sírios que tiveram de abandonar as suas casas possam voltar para suas terras."

A Turquia compartilha mais de 900 km de fronteira com a Síria e acolhe cerca de três milhões de refugiados sírios em seu território.

A estabilização das áreas ocidentais da Síria, conquistadas pelos rebeldes, será essencial. Os governos ocidentais, que se mantiveram afastados do regime de Bashar al-Assad, devem agora decidir como lidar com uma nova administração, na qual o grupo Hayat Tahrir al Cham (HTC), o antigo braço sírio da Al Qaeda, goza de mais influência.