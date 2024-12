Trump diz que Zelensky "quer fazer um acordo" para fim da guerra e Rússia não "protege mais Assad"

"Zelensky e a Ucrânia gostariam de fazer um acordo e acabar com a loucura. Eles perderam ridiculamente 400 mil soldados e muito mais civis. Deveria haver um cessar-fogo imediato e as negociações deveriam começar", declarou ele. "Muitas vidas foram perdidas em vão, muitas famílias foram destruídas, e se isso continuar, poderá se transformar em algo maior e muito pior", continuou Trump.

No sábado, o Departamento de Defesa dos EUA anunciou uma nova ajuda militar à Ucrânia, estimada em US$ 988 milhões. O governo de Joe Biden, em seu último mês de mandato na Casa Branca, se esforça para ajudar Kiev antes da volta de Donald Trump, em 20 de janeiro. A nova ajuda inclui drones, mísseis para os sistemas de lançamento de foguetes Himars e maior assistência para manutenção de equipamentos críticos, disse o Pentágono, em um comunicado.

A vitória do republicano nas eleições lançou dúvidas sobre o futuro do apoio americano à Ucrânia na guerra contra a Rússia. O secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, alertou no sábado que o fim da ajuda para Kiev se opor à invasão russa poderia ter consequências desastrosas.

"Podemos continuar a nos opor ao Kremlin, ou podemos deixar [o presidente] Putin fazer o que lhe agrada e condenar os nossos filhos e os nossos netos a viver num mundo de caos e conflito", disse Austin, no Fórum Nacional de Defesa de Reagan, na Califórnia. "O atual governo fez a sua escolha. O mesmo aconteceu com uma coligação bipartidária no Congresso. O próximo governo terá de fazer a sua própria escolha", acrescentou.

Assad "fugiu"

No dia em que rebeldes sírios anunciaram a tomada de Damasco e a queda do regime do presidente Bashar al-Assad, Donald Trump também usou a sua rede social para dizer que o ditador sírio "fugiu" do país depois de perder o apoio da Rússia.