Ano de 2024 é o primeiro acima do limite de aquecimento de 1,5°C estabelecido pelo Acordo de Paris

Ainda mais quente do que o recorde estabelecido em 2023, o ano de 2024 passa a ser o primeiro ano a exceder 1,5?°C acima dos níveis pré-industriais, o limite de longo prazo estabelecido pelo Acordo de Paris, segundo anunciou esta segunda-feira (9) o Serviço de Alterações Climáticas (C3S) do observatório europeu Copernicus.

Após o segundo novembro mais quente de que há registo, "é de fato certo que 2024 será o ano mais quente de que há registo e excederá o nível pré-industrial em mais de 1,5 °C", concluiu o C3S.

E estes níveis históricos poderão se manter nos próximos meses, prevendo-se que as temperaturas globais estejam "próximas dos níveis recorde" no início de 2025, disse à AFP Julien Nicolas, cientista do C3S, especialmente porque o regresso do fenômeno La Niña, sinônimo de arrefecimento, permanece incerto este ano.