Caso Pelicot: advogada insiste que acusados não sabiam que francesa estuprada era drogada pelo marido

As descrever o momento que seu cliente entrou no quarto de Gisèle Pelicot, Carine Monzat especifica que, como mostram as imagens de vídeo, a aposentada, desacordada, era penetrada por seu marido. "Será que nessa hora ele [Jean T] viu um criminoso estuprando uma mulher sedada ou um homem fazendo sexo com sua esposa?", lançou a advogada.

"A verdade [em um caso] judicial é sempre o resultado de um longo processo, cujo resultado é muitas vezes doloroso. Raramente é aquele que esperávamos", completou Stéphane Simonin, advogado que defende Vincent C., 43 anos, e Philippe L., 62. Segundo ele, os dois acusados, que podem pegar 15 e 10 anos de prisão, respectivamente, caíram na armadilha de Dominique Pelicot.

Vincent C. e Philippe L. rejeitam categoricamente as acusações de estupro. Eles insistem que não sabiam que Gisèle Pelicot estava drogada. Mas desde o início do processo, Dominique Pelicot afirma que os 50 acusados sabiam perfeitamente que sua mulher, de 72 anos, era sedada por ele e que a droga era administrada sem que ela tivesse conhecimento.

Vincent C. foi filmado em duas ocasiões diferentes na casa dos Pelicot na cidade de Mazan, no sul da França.

Advogados pedem absolvição

Os advogados Aurélien Knoepfli, que defende Thierry P., 61 anos, e Philippe Kabore, que defende Grégory S., 31, também adotam o mesmo argumento, colocando toda a responsabilidade em Dominique Pelicot.