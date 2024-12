Da faculdade de Medicina à Al-Qaeda: quem é Abu Mohammed al-Jolani, líder rebelde que derrubou Bashar al-Assad

Mas tudo isso é passado. Desde então, al-Jolani, ou al-Sharaa, defende a construção de uma nova Síria, que permitiria o retorno de todos os refugiados. "Abu Mohamed al-Jolani nega completamente a jihad global. Ele acredita, como outros neste grupo, que foi um erro e que muitos homens morreram por causa disso. Foi um projeto que não poderia ter sucesso em nenhum caso e que não tinha sentido", explica Wassim Nasr, jornalista do canal de tevê France 24 especializado na região.

Extremismo moderado?

Desde a captura de Aleppo, o HTS fez uma série de declarações para tranquilizar as comunidades drusas, cristãs e alauitas. Nas áreas que o grupo controlava antes da queda de Bashar al-Assad, foram criados vários serviços públicos. Além disso, uma rede de telefonia móvel foi instalada em Idlib e estendida a Aleppo.

"Eles são islâmicos, mas menos rigorosos do que o Talibã, por exemplo. As mulheres vão à escola, à universidade, as pessoas fumam na rua, você pode ouvir música nas lojas... Portanto, é rigoroso e conservador, mas não é de forma alguma a jihad da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico. Não é de forma alguma o conservadorismo extremo do Talibã, é outra coisa", diz Wassim Nasr.

Após a fuga de Bashar al-Assad, o chefe do HTS pediu a seus combatentes que não se aproximassem das instituições que permanecem, segundo ele, sob o controle do primeiro-ministro, que disse estar pronto para cooperar com qualquer "nova liderança" escolhida pelo povo.

"O sucesso de uma transição reside precisamente em sua abordagem inclusiva. Al-Jolani tira sua força de sua experiência no norte, já que, em vez disso, nomeou um governo civil de tecnocratas e administradores para administrar a vida cotidiana em territórios controlados pelo HTS", explica.