Debate sobre permanência de refugiados sírios na Europa ressurge após queda de Assad

"Como sempre, no caso de uma mudança na situação no país de origem de um solicitante de asilo, isso pode levar a uma suspensão temporária das decisões sobre determinados pedidos de asilo de cidadãos sírios, dependendo das razões apresentadas", explicou o Ofpra.

Em 2023, mais de 4.465 pedidos de asilo de cidadãos sírios foram registrados na França e 2.500 desde o início de 2024, de acordo com os últimos números do órgão. O Ofpra acrescentou que cerca de 700 solicitações, incluindo as de menores, ainda estavam sendo processadas.

Debate sobre refugiados sírios ressurge na Europa

Como o líder sírio acaba de ser derrubado por uma coalizão de rebeldes, o debate sobre os refugiados sírios na Europa ressurgiu quase que imediatamente. Na segunda-feira, vários países europeus anunciaram que estavam suspendendo a análise dos pedidos de asilo de sírios.

Enquanto a transição na Síria ainda está em andamento e o país está mergulhado no desconhecido e enfrentando inúmeros desafios, os governos alemão, austríaco, sueco, dinamarquês, norueguês e belga anunciaram na segunda-feira que estavam suspendendo os pedidos de asilo de cidadãos sírios.

De acordo com os membros do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento Europeu, a ditadura e a guerra civil na Síria fizeram com que cerca de 7 milhões de pessoas fugissem do país, muitas delas para países vizinhos.