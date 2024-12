França condiciona apoio a transição política na Síria à ruptura dos rebeldes com o extremismo

Manifestantes tomam Praça Umayyad

A Praça Umayyad foi tomada na manhã desta segunda-feira para comemorar a queda de Bashar al-Assad no centro de Damasco, após a suspensão do toque de recolher noturno pelos rebeldes. "É indescritível, não pensávamos que esse pesadelo ia acabar", disse Rim Ramadan, 49, funcionário do Ministério das Finanças.

A renúncia do presidente sírio coloca fim a mais de meio século de governo da dinastia fundada por Hafez al-Assad. Bashar, que chegou ao poder há 24 anos, foi para a Rússia, seu principal aliado, que lhe concedeu asilo, informaram as agências TASS e a Ria Novosti.

A casa do líder alauita foi saqueada após o anúncio de que a aliança rebelde liderada pelos islamistas do Hayat Tahrir al Sham (HTS) entrou na capital, Damasco. "Vim para me vingar, eles nos oprimiram de uma forma inconcebível", disse Abu Omar, um sírio de 44 anos. "Hoje não tenho mais medo", completou. "A Síria é nossa, não da família Assad!", gritaram combatentes nas ruas de Damasco.

Os rebeldes derrubaram al-Assad após uma ofensiva lançada da província de Idlib, no noroeste do país, em 27 de novembro.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede no Reino Unido que monitora o conflito, estima que pelo menos 910 pessoas, incluindo 138 civis, morreram desde o início desta operação. A violência também deslocou 370 mil pessoas, segundo a ONU.