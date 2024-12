Imprensa francesa tem dúvidas sobre confiabilidade de novo homem forte da Síria

A imprensa francesa repercute nesta segunda-feira (9) o fim de cinco décadas de ditadura da família Assad na Síria. O jornal Le Monde expressa dúvidas sobre a confiabilidade do novo homem forte do país, Abu Mohammed al-Jolani, líder islamista da coalizão rebelde que levou Bashar al-Assad ao exílio e tomou o palácio presidencial em Damasco.

"Depois de combater na Al-Qaeda no Iraque e na Síria, o líder do grupo armado islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS) conseguiu disciplinar os rebeldes e tranquilizar as minorias religiosas. Mas as verdadeiras intenções do homem que agora usa o seu nome verdadeiro, Ahmed al-Sharaa, em vez do seu nome de guerra, permanecem um enigma", assinala a edição eletrônica do Le Monde.

O jornal lembra que a ofensiva relâmpago de 12 dias, a partir da província de Idlib até alcançar Damasco, não teve atos de vingança ou violência gratuita contra as diversas minorias religiosas sírias.