Transmissão da fé para as novas gerações é um dos desafios da Igreja, diz Dom Jaime Spengler ao ser nomeado cardeal

Guerras pelo mundo

Atualmente muitas guerras assolam o mundo. O Papa Francisco incansavelmente faz diversos apelos pela paz. O cardeal ressaltou que aqueles que mais sofrem com os conflitos armados são os pobres.

"Atualmente, se não me falha a memória, nós temos 59 conflitos armados acontecendo mundo afora. Para nós cristãos e católicos não podemos esquecer algo que é fundamental: Cristo é a nossa paz. A referência ao foco não pode deixar de ser o Cristo. Portanto, resgatar ou promover um olhar focado para Ele, que de alguma forma é uma referência para nossa cultura, não só ocidental, se torna decisivo para fazer frente as realidades conflitivas que tantos sofrem as consequências. Quem mais sofre com as guerras, com os conflitos, são os pobres. A Igreja estará sempre ao lado dos pobres." destacou.

Durante a entrevista à RFI, o arcebispo de Porto Alegre, emocionado, enviou uma mensagem de solidariedade à população do Rio Grande do Sul que este ano sofreu com a devastação provocada por enchentes. A catástrofe deixou 183 mortos e 27 desaparecidos. Na época, o Vaticano doou quase meio milhão de reais ao estado.

"Não percamos a esperança e continuemos alimentando entre nós aquilo que a tragédia fez vir à tona de uma forma toda especial, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil e além das fronteiras também, a solidariedade. Foi talvez a maior onda de solidariedade que tivemos na história do nosso Brasil. Isso diz que o nosso povo é bom, que existe gente boa demais. Esta bondade, esse jeito de ser solidário, precisa não só ser reconhecido, mas promovido. Que Deus nos conceda graça de continuar alimentando entre nós a solidariedade." salientou.

Os desafios climáticos estiveram no centro das preocupações do Papa Francisco ao escrever a encíclica Laudado Si' que aborda, entre outros temas, a questão ambiental. O Sumo Pontífice também mostrou seu comprometimento com o meio ambiente ao promover o Sínodo da Amazônia no Vaticano.