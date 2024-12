Alta de Lula não foi definida; presidente não deve ter sequelas da cirurgia cerebral, dizem médicos

Havia acúmulo de sangue no cérebro do presidente e foi preciso colocar um dreno para evitar compressões na região. "É um tipo de complicação comum, principalmente em pessoas de maior idade", afirmou o médico Marcos Stavale, que integra a equipe que operou o presidente. "O hematoma era entre osso e o cérebro, por isso a cirurgia foi feita para que o hematoma não comprima o cérebro. O cérebro não teve qualquer lesão", completou.

Acidente doméstico

A necessidade de drenar o líquido acumulado decorre de um acidente doméstico. No dia 19 de outubro, o presidente bateu com a cabeça no chão quando cortava as unhas do pé, sentado num banco do banheiro da residência oficial. O relato de seus auxiliares é de que, num dos movimentos, ele acabou sentando de forma errada, o banco virou e a cabeça foi ao chão.

Algo corriqueiro, mas que pode ser grave. Lula inclusive sabia que poderia vir a passar por essa cirurgia, a depender dos exames de monitoramento da hemorragia. Uma nova bateria aconteceria esta semana, mas a ida ao médico foi antecipada.

Lula sentiu dores se cabeça e mal-estar na tarde de segunda-feira (9), confirmaram fontes ouvidas pela RFI. Ainda assim chegou a se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado diante de todo cenário envolvendo situação fiscal e emendas. À noite foi até o Hospital Sírio Libanês de Brasília e, após constatação de que havia aumentado o líquido na cabeça, ele foi transferido para São Paulo, onde se submeteu à cirurgia de drenagem no início da madrugada.

O procedimento levou cerca de duas horas, sem intercorrências. "O nome técnico é trepanação, traduzindo: uma pequena perfuração no crânio, são orifícios pequenos por onde são introduzidos, no caso, um único dreno. É um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia", explicou o médico Mauro Suzuki.