Conselho de Segurança da ONU expressa preocupação com integridade territorial da Síria em reunião de emergência

O vice-embaixador dos Estados Unidos, Robert Wood, descreveu a situação como "muito fluida", ressaltando que ninguém esperava a rápida queda das forças sírias. Segundo ele, a situação é imprevisível e pode mudar a qualquer momento. No entanto, Wood destacou que todos os membros do conselho expressaram preocupações em relação à soberania da Síria, sua integridade territorial e à crise humanitária no país. A expectativa é que o Conselho de Segurança emita uma declaração conjunta sobre o assunto.

A questão sobre o grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que liderou a coalizão rebelde responsável pela derrubada de Assad, também foi levantada, mas ainda não houve discussões sobre a possível remoção do grupo da lista de sanções da ONU. Desde o início da guerra civil síria em 2011, o Conselho de Segurança tem enfrentado dificuldades para agir de forma decisiva, com a Rússia utilizando seu poder de veto para proteger o governo de Assad.

Israel alega "medidas temporárias" para proteger fronteira

Israel se posicionou diante do Conselho de Segurança afirmando que suas ações militares na Síria foram "medidas limitadas e temporárias" com o objetivo de proteger seus cidadãos, especialmente na região das Colinas de Golã, que faz fronteira com o território sírio. "Israel não está intervindo no conflito interno entre os grupos armados da Síria; nossas ações têm foco exclusivo na segurança de nosso país", afirmou o embaixador israelense na ONU, Danny Danon.

A declaração ocorre em meio a críticas do governo sírio, que acusa Israel de tentar se aproveitar do momento de transição. O embaixador sírio na ONU, Koussay Aldahhak, enviou cartas ao Conselho de Segurança e ao secretário-geral da ONU, António Guterres, exigindo o fim dos ataques israelenses.

"Nova era para a Síria", diz embaixador sírio