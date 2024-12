Netanyahu volta a ser julgado por fraude, quebra de confiança e suborno em Israel

Apesar disso, em conferência de imprensa na véspera, Netanyahu disse estar pronto para testemunhar.

"Ouvi pessoas dizerem que quero evitar o julgamento. Eu? Há oito anos espero apresentar a verdade e finalmente explodir as acusações dirigidas contra mim", disse.

O premiê vai depor num tribunal subterrâneo em Tel Aviv porque o Shin Bet, o serviço de segurança interno de Israel, considerou que não havia segurança suficiente na corte de Jerusalém. Lembrando que durante a guerra atual um drone disparado pelo Hezbollah conseguiu atingir a casa de Netanyahu em Cesareia, no norte de Israel.

A juíza que preside o Tribunal Distrital de Jerusalém, Rivkah Friedman Feldman, que condenou o ex-primeiro-ministro Ehud Olmert por corrupção em 2014, rejeitou três pedidos de adiamento por parte da defesa, que queria inclusive que Netanyahu fosse testemunhar apenas em março de 2025. E assim ficou estabelecido que o premiê deveria testemunhar em 10 de dezembro.

Importante lembrar que, ao contrário de Netanyahu, Olmert renunciou ao cargo de primeiro-ministro antes de sua acusação, depoimento, condenação e prisão. Ehud Olmert ficou preso por 16 meses até ser solto em julho de 2017.

As acusações contra Netanyahu

O Caso 1.000 marca a primeira acusação; supostamente, o primeiro-ministro teria recebido do empresário Arnon Milchan US$ 75.800 em charutos e US$ 52.300 em champanhe entre 2011 e 2016. A mulher de Netanyahu, Sara, também teria recebido US$ 3.100 em joias, mas a acusação alega agora que este valor seria de US$ 45 mil. Outro associado de Milchan, o australiano James Packer, também teria dado US$ 65 mil em charutos e champanhe ao casal Netanyahu.