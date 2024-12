Imprensa internacional repercute cirurgia de emergência de Lula para drenar hematoma no cérebro

"Lula da Silva operado de urgência no cérebro. Está estável nos cuidados intensivos", informa o site do jornal português O Público. A foto de Lula aparece na homepage da Franceinfo, acompanhada das informações até agora divulgadas pela equipe médica do hospital paulistano.

"Lula, que exerce o seu terceiro mandato desde 2023, passou por uma craniotomia, uma intervenção cirúrgica na qual uma parte do crânio é temporariamente retirada para permitir acesso ao cérebro", explica Franceinfo.

O britânico The Guardian também estampa uma foto de arquivo de Lula na página da Internet. "Depois da hemorragia ser detectada, ele foi transferido mil quilômetros na direção sul para um dos maiores hospitais de São Paulo", acrescenta.